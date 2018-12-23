СМИ нашли в Киеве гигантский билборд Порошенко с рекламой ПЦУ: фотофакт

Президент Украины Петр Порошенко

В Киеве появились билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.

На это обратило внимание издание Страна.ua.

"15 декабря 2018 года. Этот день вошел в историю. Президент Украины Петр Порошенко", - написано на большом темно-красном щите на фоне куполов церквей.

strana.ua

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.