Порошенко уловил посланный России "четкий сигнал"

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюций о выводе войск из аннексированного Крыма и нарушении прав на полуострове.

По его словам, это четкий сигнал международного сообщества России.

"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - написал Порошенко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Резолюцию поддержали 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза, против - 27, 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 стран.

Так называемый депутат "госсовета" аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал резолюцию "пустышкой".