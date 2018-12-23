Порошенко уловил посланный России "четкий сигнал"

Президент прокомментировал принятие ГА ООН резолюций по Крыму.
Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюций о выводе войск из аннексированного Крыма и нарушении прав на полуострове.
По его словам, это четкий сигнал международного сообщества России.
"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - написал Порошенко в Twitter.
Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в аннексированном Крыму.
Резолюцию поддержали 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза, против - 27, 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 стран.
Так называемый депутат "госсовета" аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал резолюцию "пустышкой".