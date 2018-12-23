"Пустышка": оккупанты отличились едким комментарием из-за резолюции ГА ООН по Крыму

23 декабря 2018, 09:52

По словам Ганжары, это решение показывает, что ООН "под влиянием США и Украины" стала "площадкой игры в одни ворота".

Крымский мост
Крымский мост / Reuters

Так называемый депутат "госсовета" аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал резолюцию Генассамблеи ООН по нарушению прав человека на полуострове "пустышкой".

"Те голосования, которые проходят, важны для нас, поскольку мы всё же видим, что позиция сдвигается в нашу сторону. Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что все это пустышки. И эти резолюции действительно противоречат реальной ситуации", - приводит слова оккупанта RT.

По словам Ганжары, это решение показывает, что ООН "под влиянием США и Украины" стала "площадкой игры в одни ворота".

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Резолюцию поддержали 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза, против - 27, 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 стран.

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Украина Крым ООН Ганжара Генасамблея ООН
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