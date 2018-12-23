Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Укринформ.

Резолюцию поддержали 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза, против - 27, 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 стран.

Стоит отметить, что ранее этот документ отказался финансировать экономический комитет организации.

Ранее замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак выразил желание проверить реакцию России в Крченском проливе, пустив к нему британский корабль.