Россия массово перебрасывает в Крым истребители

Площадкой для базирования выбрали аннексированный украинский аэродром Бельбек.
В Крым на аэродром Бельбек прибыло более десятка российских истребителей Су-27 и Су-30, которые РФ развертывает для наращивания своих военно-воздушных сил на фоне усиления напряженности на территории Украины.
" Свидетель Reuters видел, как самолеты приземлились на авиабазе "Бельбек" в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году", - сообщает Reuters.
Однако российские СМИ сообщают, что на аэродроме совершили посадку два истребителя Су-30М2. На одном из самолетов в Бельбек прилетел командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий уже ранее сообщали о размещении Россией боевой авиации на аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму.
Как ранее сообщалось, в аннексированном Крыму завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродромном комплексе Бельбек. Российский эксперт заявил, что аэродром отныне может эксплуатироваться военными и гражданскими специалистами.