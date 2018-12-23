Россия массово перебрасывает в Крым истребители

Россия перебрасывает истребители в Крым / Фото: сриншот из видео Reuters

В Крым на аэродром Бельбек прибыло более десятка российских истребителей Су-27 и Су-30, которые РФ развертывает для наращивания своих военно-воздушных сил на фоне усиления напряженности на территории Украины.

" Свидетель Reuters видел, как самолеты приземлились на авиабазе "Бельбек" в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году", - сообщает Reuters.

Однако российские СМИ сообщают, что на аэродроме совершили посадку два истребителя Су-30М2. На одном из самолетов в Бельбек прилетел командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий уже ранее сообщали о размещении Россией боевой авиации на аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму.

Как ранее сообщалось, в аннексированном Крыму завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродромном комплексе Бельбек. Российский эксперт заявил, что аэродром отныне может эксплуатироваться военными и гражданскими специалистами.