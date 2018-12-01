В Крыму российские священники освятили ракетные комплексы С-400

Православные священники благословили С-400 на убийства / Фото: скриншот из видео

В аннексированном Крыму российские православные священники освятили российские зенитно-ракетные комплексы С-400, завезенные с территории оккупанта.

Как сообщает Крым.Реалии, действо произошло в Джанкое, где на службу заступил четвертый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 Вооруженных Сил России.

Отмечается, что сначала боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей. А затем на площадку вышли священники крымской УПЦ МП, которые полностью стали управляемы РПЦ.

Напомним, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий обнародовали доказательства размещения Россией боевой авиации на аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму.

Как известно, в аннексированном Крыму завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродромном комплексе Бельбек. Российский эксперт заявил, что аэродром отныне может эксплуатироваться военными и гражданскими специалистами.