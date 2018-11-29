Россия развернет в Крыму четвертый дивизион С-400

ЗРК С-400 / mil.ru

После испытаний на полигоне Россия доставит в аннексированный Крым зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф".

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - приводит "Интерфакс" слова спикера Южного военного округа, полковника Вадима Астафьева.

Ранее ПВО оккупированного полуострова обеспечивали три дивизиона ЗРК С-400.

Читайте такжеОпубликована карта радиуса действия российских С-400 в КрымуЗРК С-400 предназначен для поражения всех средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Способен поражать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации в Керченском проливе Россия перебросила в Керчь противокорабельные ракетные комплексы "Бал".

Читайте такжеNational Interest назвал основное оружие РФ в возможной войне против УкраиныВ воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.