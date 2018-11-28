Россия перебросила в Керчь противокорабельные ракеты: опубликовано видео

Береговой ракетный комплекс "Бал" / Wikimedia

Телеканал RT опубликовал видео противокорабельных ракетных комплексов "Бал" на марше близ Керчи.

Ракетные комплексы РФ, а также другая военной техника были замечены на 15-м километре дороги Севастополь-Керчь.

Переброска ракетных комплексов связана с ситуацией в Керченском проливе.

"Бал" - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 или Х-35У. Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.