Россия перебросила боевую авиацию на крымский аэродром Бельбек

Бельбек стал местом дислокации боевой авиации РФ / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий обнародовали доказательства размещения Россией боевой авиации на аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму.

"По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома Бельбек, что находится вблизи г. Севастополь, обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов — МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники", - сообщает пресс-служба ведомства.

В МинВОТ заявили, что действия России связаны с тем, что на украинском аэродроме увеличили возможность по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Отмечается, что возросло количество стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части Бельбека.

"Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент", - отметили в министерстве.

/ Фото: МинВОТ

Как ранее сообщалось, в аннексированном Крыму завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродромном комплексе Бельбек. Российский эксперт заявил, что аэродром отныне может эксплуатироваться военными и гражданскими специалистами.