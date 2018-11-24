В России отчитались о модернизации аэродрома Бельбек в Крыму

Бельбек подготовили для базирования всех видов воздушных судов / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В аннексированном Крыму завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродромном комплексе Бельбек.

"На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 м от побережья Черного моря. …Строительные материалы поставлялись из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев", — говорится на сайте Минобороны РФ.

Обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в комментарии RT заявил, что аэродромный комплекс получил новое аэронавигационное оборудование и средства связи. После модернизации Бельбек может принимать воздушные суда любого класса.

"Бельбек — это аэродром дислокации оперативно-тактической авиации, однако вскоре он может использоваться как аэродром подскока для наших стратегов, которые периодически выполняют боевые миссии в Сирии. Прежде всего, речь идет о Ту-22М3", — сообщил Дрозденко.

Эксперт заявил, что аэродром может эксплуатироваться военными и гражданскими специалистами. Материальное имущество Бельбека будет находиться на балансе Минобороны России.

Напомним, пилот сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 Роман Филиппов ранее служил в Симферополе и после аннексии Крыма перешел на службу к оккупантам. Штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) ранее базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.