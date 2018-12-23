Порошенко погулял на дне рождения у Луценко в дорогом столичном ресторане: фотофакт

Президент Украины Петр Порошенко

Президента Петра Порошенко заметили в одном из самых дорогих ресторанов Киева, где он, по данным СМИ, отмечал день рождения генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила журналистка Ярослава Коба в Facebook.

"Хоть бы постеснялось, во время военного положения... Только что Петя Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant , реально много охраны, думаю часа через 2 , пойдут по традиции в супермаркет или "пузату хату" и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку, народный президент, бля!)" - написала Коба.

facebook.com / Ярослава Коба

О том, что президент праздновал день рождения Луценко, сообщила Страна.ua. Порошенко заметили в ресторане в субботу, 22 декабря (день рождения глава ГПУ празднует 14 декабря).

Порошенко часто замечают в местах "для простых смертных". Например, в августе этого года не появлявшегося на рабочем месте с 30 июля президента заметили в одном из столичных ресторанов за ужином с семьей.

Фото опубликовал в Facebook эксперт Института социальных технологий "Социополис" Ярослав Макитра. "Ужинаем с друзьями и тут такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное", - написал Макитра.