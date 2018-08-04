Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ

Порошенко поучаствовал в Крестном ходе... и испарился неизвестно куда

Президент Украины Петр Порошенко пропал со своего рабочего места, и по некоторым данным, не появлялся там с начала недели. Отмечается, что он пропал сразу после Крестного хода, в котором принимал участие.

В Администрации президента в ответ на вопросы журналистов заявили, что информация об отдыхе главы государства засекречена. На фоне этого заявления пышным цветом расцвели разнообразные конспирологические и просто тревожные версии того, куда же все-таки испарился господин президент, передают СМИ.

При этом известно, чо летний отпуск Порошенко планировал демонстративно провести в Украине, чтоб не попадать в новый скандал вроде мальдивского.

Читайте такжеТотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследованиеИсточники на Банковой подтверждают, что президента на рабочем месте нет с начала недели. Версии высказываются самые разные - так, по одной из них, он отправился в свои огромные владения в Испании, где не так давно видели его семью.

По другой - Порошенко катается по Средиземному морю на яхте. Кстати, у берегов Сардинии, была замечена яхта его друга - миллионера Юрия Косюка.

По третеьй версии, Порошенко все-таки решил отдохнуть в Украине, но в условиях полнейшей конспирации.

Напомним, ранее стало известно, какие подарки Порошенко получил за три года в должности.