Две книги про Перемогу и макет танка: опубликован список полученных Порошенко подарков

Администрация президента предоставила список подарков, полученных Петром Порошенко за последние три года.

Перечень из 358 позиций опубликовал телеканал "112 Украина".

"Среди наиболее необычных подарков следует выделить книгу-путеводитель по Крыму (неизвестный даритель), "куклу в кедах" (от семьи героя Небесной сотни), куклу "Украинка" (от Мариупольского госуниверситета), белое кимоно (даритель не указан), пряник от учащихся одной из николаевских школ, студенческое фото президента от его родного университета (КНУ им. Шевченко) и гипсовое дерево с бисером (подаренное во время съезда БПП в 2015 году)", - отмечает телеканал.

В списке подарков главе государства также значится несколько макетов военной техники - макет реактивной системы залпового огня F-122/300, макеты танка и БМП, ракет, а также множество книг, среди которых есть "2 книги про Перемогу".



Ранее сообщалось, что Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой создать межведомственный координационный орган по подготовке иска против России за причиненный ущерб на Донбассе.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа (...) Мы не должны терять ни минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов", - заявил Порошенко.