Порошенко вознамерился взыскать с России репарации за Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой создать межведомственный координационный орган по подготовке иска против России за причиненный ущерб на Донбассе.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа (...) Мы не должны терять ни минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов", - написал Порошенко в Facebook в среду, 1 августа.

По словам президента, создание такого органа предусмотрено принятым в январе этого года законом о реинтеграции Донбасса, который "четко подтверждает преданность Украины мирному урегулированию и отображает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона".

"Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией потерянных надежд (...) Ожидаю от правительства детального плана комплексного развития территорий, прилегающих к оккупированным", - подытожил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасность для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу, 28 июля, в Киеве.