Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото

Петр Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко, не появлявшегося на рабочем месте с 30 июля, заметили в одном из столичных ресторанов за ужином с семьей.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook эксперт Института социальных технологий "Социополис" Ярослав Макитра.

"Ужинаем с друзьями и тут такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное", - написал Макитра.

Фото: Ярослав Макитра / Facebook

Фото: Ярослав Макитра / Facebook

Ранее СМИ сообщили, что публичное мероприятие с участием Порошенко состоялось 28 июля. Тогда он вместе с супругой появился на Крестном ходе в Киеве. После этого на сайте президента публиковались только сообщения о подписании им каких-либо законов.