Гори в аду: опальный украинский политик "поздравил" Порошенко с Новым годом

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Бывший нардеп-регионал Алексей Журавко выложил в Сеть "поздравление" с Новым годом президента Петра Порошенко.

Видео доступно на YouTube.

"Неуважаемый мною президент Украины - Петро кровавый! Я хочу тебе пожелать самого наихудшего: - чтоб ты горел в аду! За те смерти, за то горе на Донбассе, которое ты принес. Ты - убийца собственного народа. Я хочу, чтобы в следующем году ты сел в тюрьму! Я хочу, чтобы ты проиграл эти выборы и оставил Украину, мою прекрасную страну. Ты виноват в том, что творится на моей земле", - сказал Журавко.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.