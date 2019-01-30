Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы

Коррупция / УНИАН

Украина заняла 120-ое место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index 2018 - ИВК), по итогам 2018 года и улучшила свои позиции сразу на 10 ступенек. Индекс был обнародован международной некоммерческой антикоррупционной организацией Transparency International (TI).

Впрочем, эти цифры несколько меркнут на фоне того, что максимальное количество баллов, которое может получить государство от составителей рейтинга, составляет 100, а в целом индекс оценивает 180 стран, сообщается на сайте организации.

То есть Украина до сих пор остается на дне этого рейтинга и делит свое место в нем с такими африканскими странами, как Либерия, Малави и Мали. Как и годом ранее, за исключением России (28 баллов), в рейтинге Украина оценена как самая коррумпированная страна Европы.

Так или иначе, несколько лет подряд Украина демонстрирует медленный прогресс, постепенно продвигаясь по лестнице рейтинга вверх. По итогам 2016 года, наша страна занимала 131-ое место и имела 29 баллов. А в 2015 году ее результат был меньше еще на 2 балла.

С 2012 года значительно улучшили свой рейтинг только 20 стран, в том числе Эстония и Кот-д’Ивуар, при этом значительно снизился рейтинг 16 стран, включая Австралию, Мальту и Чили.

Дания и Новая Зеландия возглавляют Индекс с 88 и 87 баллами соответственно. Южный Судан, Сирия (по 13 баллов), и Сомали (10 баллов) занимают последние позиции индекса. Регион с наивысшим рейтингом — Западная Европа и Европейский Союз со средним баллом 66, а регионами с самым низким рейтингом являются Африка (средний балл 32), Восточная Европа и Центральная Азия (средний балл 35).

Рейтинг Соединенных Штатов Америки понизился на четыре балла до 71 по сравнению с прошлым годом — это самый низкий рейтинг США по ИВК за 7 лет.

"Наши исследования установили четкую взаимосвязь между наличием здоровой демократии и успешной борьбой с коррупцией в государственном секторе", — заявила Делия Феррейра Рубио, председатель Правления Transparency International. "Вероятность процветания коррупции значительно повышается там, где имеют место слабые демократические основы, и, как мы видим во многих странах, там, где недемократические и популистские политики могут использовать их в своих интересах".

Справка. С момента своего зарождения в 1995 году Индекс восприятия коррупции, основной исследовательский продукт организации Transparency International, стал ведущим международным показателем коррупции в государственном секторе. В 2012 году Transparency International изменила методологию, использовавшуюся для подготовки индекса, с целью обеспечения возможности сравнения показателей из года в год. ИВК за 2018 г. основывается на 13 исследованиях и оценках экспертов, направленных на измерение коррупции в государственном секторе 180 стран и территорий, каждая из которых получает рейтинг от нуля (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции).

Ранее сообщалось, что в 2018 году украинские антикоррупционеры пополнили бюджет страны аж на $5 тысяч. Речь идет не только о непосредственно конфискованных средствах, но и средствах, вырученных от продажи конфискованного имущества.