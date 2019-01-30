Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы

30 января 2019, 02:35

Наша страна по итогам года улучшила свои позиции в мировом рейтинге, но без особого прорыва.

Коррупция
Коррупция / УНИАН

Украина заняла 120-ое место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index 2018 - ИВК), по итогам 2018 года и улучшила свои позиции сразу на 10 ступенек. Индекс был обнародован международной некоммерческой антикоррупционной организацией Transparency International (TI).

Впрочем, эти цифры несколько меркнут на фоне того, что максимальное количество баллов, которое может получить государство от составителей рейтинга, составляет 100, а в целом индекс оценивает 180 стран, сообщается на сайте организации.

То есть Украина до сих пор остается на дне этого рейтинга и делит свое место в нем с такими африканскими странами, как Либерия, Малави и Мали. Как и годом ранее, за исключением России (28 баллов), в рейтинге Украина оценена как самая коррумпированная страна Европы.

Так или иначе, несколько лет подряд Украина демонстрирует медленный прогресс, постепенно продвигаясь по лестнице рейтинга вверх. По итогам 2016 года, наша страна занимала 131-ое место и имела 29 баллов. А в 2015 году ее результат был меньше еще на 2 балла.

С 2012 года значительно улучшили свой рейтинг только 20 стран, в том числе Эстония и Кот-д’Ивуар, при этом значительно снизился рейтинг 16 стран, включая Австралию, Мальту и Чили.

Дания и Новая Зеландия возглавляют Индекс с 88 и 87 баллами соответственно. Южный Судан, Сирия (по 13 баллов), и Сомали (10 баллов) занимают последние позиции индекса. Регион с наивысшим рейтингом — Западная Европа и Европейский Союз со средним баллом 66, а регионами с самым низким рейтингом являются Африка (средний балл 32), Восточная Европа и Центральная Азия (средний балл 35).

Рейтинг Соединенных Штатов Америки понизился на четыре балла до 71 по сравнению с прошлым годом — это самый низкий рейтинг США по ИВК за 7 лет.

"Наши исследования установили четкую взаимосвязь между наличием здоровой демократии и успешной борьбой с коррупцией в государственном секторе", — заявила Делия Феррейра Рубио, председатель Правления Transparency International. "Вероятность процветания коррупции значительно повышается там, где имеют место слабые демократические основы, и, как мы видим во многих странах, там, где недемократические и популистские политики могут использовать их в своих интересах".

Справка. С момента своего зарождения в 1995 году Индекс восприятия коррупции, основной исследовательский продукт организации Transparency International, стал ведущим международным показателем коррупции в государственном секторе. В 2012 году Transparency International изменила методологию, использовавшуюся для подготовки индекса, с целью обеспечения возможности сравнения показателей из года в год. ИВК за 2018 г. основывается на 13 исследованиях и оценках экспертов, направленных на измерение коррупции в государственном секторе 180 стран и территорий, каждая из которых получает рейтинг от нуля (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции).

Ранее сообщалось, что в 2018 году украинские антикоррупционеры пополнили бюджет страны аж на $5 тысяч. Речь идет не только о непосредственно конфискованных средствах, но и средствах, вырученных от продажи конфискованного имущества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
рейтинг коррупция индекс Transparency International
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:35
Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы
02:31
"Красавец мужчина": Иракли Макацария покорил фанаток идеальным телом Видео
02:06
Психолог объяснила, чем человек сам себя серьезно тормозит Видео
01:15
"Ох и жарко стало": украинская телеведущая завела фанатов пикантными фото Фото
01:00
В Нью-Йорке домохозяйка застряла на три дня в лифте дома у миллиардера
00:31
Ученые узнали секрет быстрого засыпания
00:00
В НАТО ждут, что Украина ускоренно вступит туда - Полторак: опубликовано видео Видео
29 января, вторник
23:48
"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
23:31
Советник Трампа пригрозил врагам лидера протесто в Венесуэле Гуайдо
23:06
Нардеп Гончаренко попытался потроллить Тимошенко с намеком на Вакарчука: опубликовано видео Видео
22:18
"Открестилась от Петра Петра": соцсети вспенились шутками по поводу Alyona Alyona на выдвижении Порошенко
21:56
Стало известно, как Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя
21:51
Макс Поляков просит Порошенко о либерализации космического законодательства
21:35
В Москве прокомментировали высказывание Порошенко о холодном мире между РФ и Украиной
21:20
"Нам нужна сильная армия": Тимошенко рассказала о задаче новой власти
21:13
Рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом: опубликовано видео
20:18
В Москве суд начал шить дело лидеру праворадикалов из С14
20:10
Кража картины из Третьяковки получилась в духе путинской России мнение
19:43
Дипломат рассказал, почему для Чехии важна торговля с Украиной
19:14
Германия и Нидерланды вписались за Россию и Северный поток-2 перед Европой
18:50
"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации Донбасса Видео
18:46
Жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен Фото
18:46
Динамо из-за долгов экс-игроку угодило в конфуз с офшорами и неуплатой налогов - СМИ
18:15
Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе Видео
18:07
"Чтобы не явился песец": Лесь Подервянский публично поддержал и сжал в объятиях Порошенко
17:45
Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2
17:43
Социологи выяснили, кому меньше всего доверяют украинцы
17:22
"Летние шорты на теплые колготки": Ани Лорак разнесли за провальный наряд
17:13
"Крымчанин с гражданством РФ": в Москве суд арестовал обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Видео
17:06
"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост Видео
16:40
"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом
16:31
Анджелина Джоли возвращается в кино
16:16
"Та же ментальная Москва, только со своими блекджеком и шлюхами": соцсети о выдвижении Порошенко
16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
15:00
Второй срок: Порошенко идет в президенты Видео
14:43
"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией Видео
14:31
В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу Видео
14:19
Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле" Видео
14:18
Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council
14:08
Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию
14:08
Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым" Видео
14:06
Юлия Тимошенко - главный фаворит президентской гонки: социолог
13:56
"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль Видео
13:44
Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами мнение
13:31
СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять