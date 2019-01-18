В 2018 году украинские антикоррупционеры пополнили бюджет страны аж на $5 тысяч

Из запланированных 4,7 млрд грн в 2018 году у украинских коррупционеров по решению суда в бюджет конфисковано в общей сложности 140,6 тыс. грн (около $5 тыс.).

Об этом Украинской правде сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Госказначейской службы.

Речь идет не только о непосредственно конфискованных средствах, но и средствах, вырученных от продажи конфискованного имущества.

pravda.com.ua

Отмечается, что эти деньги в течение года должны были потратить на децентрализацию, ремонт дорог, а также создание единой системы авиационной безопасности.

"Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича... В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента", - пояснил Каневский.

Ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что из-за коррупции Украина ежегодно теряет порядка 2 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

"Потери от коррупции, которая угнетает экономический рост, мы оцениваем примерно в 2 процента ВВП ежегодно по сравнению с европейскими странами", - сказал Люнгман, отметив, что с "победой над коррупцией" рост ВВП страны составит 5 процентов вместо 3.