МВФ оценил шокирующие потери экономики Украины из-за коррупции

Постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман / РБК

Из-за коррупции Украина ежегодно теряет порядка 2 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Об этом заявил постпред Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает "Укринформ".

"Потери от коррупции, которая угнетает экономический рост, мы оцениваем примерно в 2 процента ВВП ежегодно по сравнению с европейскими странами", - сказал Люнгман, отметив, что с "победой над коррупцией" рост ВВП страны составит 5 процентов вместо 3.

По словам постпреда МВФ, для ускорения экономического роста Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.

Читайте такжеГлава МВФ назвала угрозу "номер один" для мировой экономикиРанее Люнгман заявил, что экономический успех ждет Украину в случае реализации реформ, а также проведения сбалансированной макроэкономической политики.

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться", - сказал он.