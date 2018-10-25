МВФ дал Украине пару советов, как стать экономически успешной

МВФ

Экономический успех ждет Украину в случае реализации реформ, а также проведения сбалансированной макроэкономической политики.

Об этом заявил постпред Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает "Финансовый клуб".

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться", - сказал Люнгман.

Люнгман подчеркнул важность продолжения начатых в 2014 году реформ финансового и энергетического секторов для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

"Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении", - заключил он.

Читайте также"Винницкая орда" напоследок хочет "хапнуть" миллиарды от МВФ - политолог19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента. Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - сообщили в МВФ.

Объем финансирования составит 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд/ - Прим.).

В среду, 24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду... По моим предварительным расчетам, повышение составит 16 процентов", - сказал министр.