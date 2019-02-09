"Надо расчищать": Москва сделала заявление по транзиту газа через Украину

ГТС Украины / УНИАН

Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но на своих условиях.

Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Панкин, передает РИА Новости.

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", сказал Панкин, отметив, что "есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут".

По его словам, в Украине есть неопределенность "в отношении своей газотранспортной системы".

"Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать", - заключил дипломат.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.