"Деревья гибнут одно за другим": в Крыму пожаловались на засоление почвы

В одном из сел Крыма засоляется почва, узнали журналисты / Reuters

В захваченном Российской Федерацией Крыму в селе Дмитровка Советского района, которое находится возле берега Сиваша, начала засоляться почва.

У Дмитровки вода в Сиваше стала соленее, деревья гибнут одно за другим, пишут Примечания со ссылкой на слова местных жителей.

По данным издания, деревья высыхают, потом их ломают на дрова, но древесина пахнет так, словно пропиталась солевым раствором.

В одном из сел Крыма засоляется почва, узнали журналисты / c-pravda.ru

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.