СМИ узнали, сколько времени и с какой зарплатой Коболев будет "рулить" Нафтогазом

Андрей Коболев / УНИАН

Наблюдательный совет госкомпании "Нафтогаз Украины" решил продлить трудовой договор с председателем правления Андреем Коболевым и платить ему зарплату в размере 2,08 млн гривен в месяц.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ЭП со ссылкой на собственные источники в госкомпании.

"Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", − заявил он.

Кроме того, в руках журналистов находится письмо руководителя наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд в адрес главы Кабмина Владимира Гройсмана. В нем сообщается, что срок полномочий Коболева продлен на три года – до 1 января 2022 года.

Напомним, ранее Коболев рассказал, куда перевел свою миллионную премию. До этого он жаловался на долги и говорил о проблемах с закупкой газа.