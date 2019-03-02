Скандал в Ровенской области: врачей обвинили в смерти младенца в утробе матери

Медиков обвинили в смерти младенца / kamin.volyn.ua

В Ровенской области родители в смерти младенца обвинили медиков, которые решили прекратить роды на 37-ой неделе беременности.

Роженица Елена Ягодка обратилась со схватками, врачи сказали, что рожать женщине на 37-й неделе рано, и двое суток пытались их прекратить.

Схватки у женщины начались внезапно, но в Острожском роддоме сказали, что вес ребенка еще мал, и рожать рано. Поэтому врачи решили приостановить схватки, назначив двое суток капельниц и уколов.

Елена говорит, выполняла все указания заведующей роддома, но это не помогло. В итоге, ребенок скончался, рассказали ТСН убитые горем родители.

Это должен был быть уже второй ребенок в семье. Первый ребенок у супругов родился, когда женщине было 20 лет. Второго ребенка пришлось ждать целых 8 лет. Беременность проходила хорошо и они уже выбрали имя - Ева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве женщина выбросилась из окна роддома.