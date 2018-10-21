В Киеве женщина выбросилась из окна роддома

УНИАН

В одном из киевских роддомов женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна 5 этажа.

Как сообщает "Еспресо", 32-летняя женщина родила, после чего выбросилась из окна пятого этажа роддома Киевской областной больницы на улице Багговутовской, 1. От полученных травм она скончалась на месте.

Предварительная причина - постродовая депрессия.

Ранее сообщалось, что за 2017 год в Украине свели счеты с жизнью 6,5 тысячи украинцев.

"В Украине в 2017 году самоубийство стало причиной смерти почти 6,5 тысячи человек", - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.