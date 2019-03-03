Синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве

В Киеве в понедельник будет сильный ветер и дождь, предупредили синоптики / fakty.ictv.ua

В понедельник, 4 марта, в Киеве днем максимальная температура воздуха ожидается +9 градусов, прогнозируется дождь.

В первый рабочий день новой недели порывы ветра будут 15-20 м/с, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью 4 марта в столице температура составит -1…+1 градус, а днем — +7…+9. Ночью возможен снег и мокрый снег.

Во вторник, 5 марта, ночная температура может составить +2…+4, а дневная — +7…+9 градусов. Днем в Киеве прогнозируется дождь.

В Киеве в понедельник будет сильный ветер и дождь, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине март набирает силу, морозы и снег постепенно уходят, в понедельник, 4 числа, потеплеет, — на западной части страны днем ожидается до +14 градусов.