"Март становится сильнее": синоптик сказала, где в Украине ожидается +14

В понедельник на западной части Украины днем прогнозируется до +14 градусов, сообщила синоптик / Открытые источники

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине март набирает силу, морозы и снег постепенно уходят, в понедельник, 4 числа, потеплеет, — на западной части страны днем ожидается до +14 градусов.

В государстве теплую картину будет размывать сильный западный ветер, предупредила эксперт в Facebook.

По ее данным, в первый рабочий день новой недели на севере, в большинстве центральных регионов, в Ровенской, Волынской, Запорожской областях прогнозируются дожди, а на востоке — с мокрым снегом.

"На протяжении дня ожидается +4…+9 градусов, на Западе — +9… +14 градусов, на востоке и на Сумщине — еще холодненького, 0…+4 градуса ...", — сообщила синоптик.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач говорил, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.