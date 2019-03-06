"От 2 до 13 градусов тепла": синоптики рассказали о температурном разнобое в Украине

В Украине 6 марта максимальная дневная температура прогнозируется +14 / opogode.ua

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 6 марта, в нашей стране днем минимальная температура составит +2 градуса, а максимальная — 13 градусов тепла.

В Украине в среду минимальная температура ожидается на высокогорье Карпат, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 6 числа существенных осадков не будет, ветер прогнозируется преимущественно западный, 7-12 м/с.

Днем в большинстве регионов ожидается около +9 градуса тепла, на юге страны, в Днепропетровской, Донецкой и в Закарпатской областях — до 13 градусов тепла.

В Украине 6 марта максимальная дневная температура прогнозируется +14 / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 6 марта станет в Украине переходным днем к "теплому прыжку" — 7-8 марта ожидается существенное потепление.