"Солнечный день": синоптики сказали, где в Украине будет +16

В четверг на Закарпатье ожидается +16 градусов

В четверг, 7 марта, днем в Украине минимальная температура прогнозируется +2 градуса, а максимальная — 16 градусов тепла.

На всей территории нашей страны будет солнечная погода, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 7 марта ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в западной части государства возможны порывы 15-20 м/с.

Прогнозируется, что самая низкая температура днем будет в Сумской области — +2…+4, в Харьковской и Луганской — +3…+5, а самая высокая — на Закарпатье — +14…+16.

В четверг на Закарпатье ожидается +16 градусов / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 6 марта станет в Украине переходным днем к "теплому прыжку" — 7-8 марта ожидается существенное потепление.