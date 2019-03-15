"До +19": синоптики предупредили о температурных скачках в Киеве

В Киеве будут температурные скачки, предупредили синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 16 марта, днем в Киеве максимальная температура воздуха составит +7 градусов, а в воскресенье, 17 числа, — +10 градусов.

В понедельник, 18 марта, максимальная дневная температура прогнозируется +19, а во вторник — +13, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу ночью температура составит 0…+2 градуса, а днем — +5…+7. Днем ожидается дождь.

В воскресенье ночная температура тоже прогнозируется 0…+2, а дневная — +8…+10. Днем ожидается переменная облачность. В понедельник ночью температура может составить +4…+6, а днем — +17…+19 градусов. Днем возможна небольшая облачность.

Во вторник ночью прогнозируется +4…+6, а днем — +11...+13 градусов. Днем и ночью ожидается дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.