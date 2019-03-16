Синоптики предупредили, каким регионам Украины грозит серьезная опасность

Закарпатью и Ивано-Франковщине грозит серьезная снеголавинная опасность, предупредили синоптики / dp.dsns.gov.ua

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в субботу днем, 16 марта, и в ночь на воскресенье, 17 число, в нашей стране порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В субботу днем в западных областях Украины местами скорость ветра составит 25-28 м/с, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, на высокогорье Закарпатья и на высокогорье Ивано-Франковщины прогнозировались метели и оттепель, поэтому в регионах ожидается серьезная снеголавинная опасность.

"…16-17 марта на высокогорье Закарпатской, 16-18 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей (значительная снеголавинная опасность — Ред.)", — отмечается в сообщении. Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.