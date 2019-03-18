"Спад температуры": синоптики предупредили, когда в Киеве испортится погода

В Киеве во вторник днем ощутимо снизится температура воздуха, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник, 18 марта, в Киеве днем максимальная температура составит +16, во вторник и среду, 19-20 числа, — +10, а в четверг и пятницу, 21-22-го — +9 градусов.

В понедельник будет переменная облачность, а во вторник — дождь, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 20 марта в столице ночью будет дождь, а 21 числа ни днем, ни ночью существенные осадки не ожидаются.

В понедельник дневная температура прогнозируется +14…+16 градусов. Во вторник и среду ночью ожидается +3…+5 градусов, а днем — +8…+10. В четверг и пятницу ночная температура может составить +1…+3, а дневная — +7…+9. Днем в пятницу возможен дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 19 марта в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.