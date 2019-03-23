Генерал-разведчик рассказал, как Порошенко просился на работу в КГБ

Петр Порошенко не прошел проверку для работы в КГБ / GettyImages

Во времена учебы в Институте международных отношений КГУ нынешний президент Петр Порошенко изъявлял желание работать в структурах советских органов госбезопасности.

По словам экс-главы СВР Николая Маломужа, вместе с Порошенко имел виды на советские спецслужбы и его сокурсник Михаил Саакашвили.

"Они сами изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете Международного права, подошел ко мне Саакашвили, а в целом, в институте, в перспективе, подошел сам Порошенко и сказал, что хотел бы работать", - сообщил Маломуж в интервью 4 каналу.

Он подчеркнул, что "по объективным причинам, Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб тогда уже Украины".

В то же время, по словам Маломужа, Саакашвили все проверки прошел, но предпочел уехать в Грузию.

Напомним, ранее в РФ опубликовали копии "обращения" Порошенко к ФСБ, датированные февралем 2007 года, в котором он обещает не заниматься антироссийской деятельностью.