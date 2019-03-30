На Донбассе уничтожен зенитно-ракетный комплекс и станция РЭБ боевиков — "Штирлиц"

На Донбассе уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс и станция РЭБ, сообщил офицер ВСУ / Reuters

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе украинские воины ответным огнем уничтожили зенитно-ракетный комплекс и российскую станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ракетный комплекс был уничтожен под захваченной боевиками Горловкой Донецкой области, а станция РЭБ — в районе подконтрольной врагу Брянки на Луганщине, написал офицер в Facebook, ссылаясь на данные разведки.

"...подтверждено уничтожение… огнем в ответ зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" и станции РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск….", — отметил "Штирлиц".

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.