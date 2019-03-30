Подошли из-за угла. На улице в центре Киева у женщины отобрали сумку с громадной суммой денег

Сумка с гривнами / 24 каналл

В Печерском районе столицы Украины 29 марта грабители вырвали из рук женщины сумку, в которой находились 1,3 млн гривен.

Такое сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на собственные источники в МВД. По их данным, происшествие произошло рядом с управлением полиции еще до темноты — в 17.00.

Женщина сидела в автомобиле марки Volkswagen модели Touareg и дожидаясь возвращения мужа. В это время к ней подошел некий мужчина и постучал в боковое стекло. Потерпевшая не хотела открывать дверь и только немного опустила стекло. Незнакомец заявил, что она якобы своей машиной поцарапала его автомобиль. Когда женщина вышла наружу, чтобы разобраться в ситуации, грабитель моментально вырвал у нее из рук сумку с деньгами, после чего скрылся.

Потерпевшая кинулась за ним, но мужчина вскочил в автомобиль и уехал в сторону бульвара имени Леси Украинки.

По словам пострадавшей, такая сумма наличности деньги предназначалась для покупки квартиры. В полиции считают, что навести грабителей могли сотрудники обменного пункта, в котором женщина с супругом конвертировала в нацвалюту свои долларовые накопления.

Открыто уголовное дело. Расследование ведется по статье 186 УК Украины (Грабеж).

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева неизвестные выстрелили в мужчину и отобрали сумку с 9 млн гривен. Позднее в центер столице возле пункта обмена валют отобрали сумку с более чем 2 млн гривен.