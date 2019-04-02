В Одессе молдавский консул попался на взятке / twitter.com/MFA_Ukraine

Консул Молдовы в Одессе Сергей Шептелич попался на взятке. 2 апреля его задержали молдавские сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Как сообщили в пресс-службе НЦБК, чиновника подозревают в пассивной коррупции. В его квартире и в помещениях консульства прошли обыски.

По данным следствия, 6 апреля прошлого года Шептелич незаконно выдал визу длительного пребывания (сроком на 60 дней) в Молдове гражданину одной из арабских стран. Свою услугу он оценил в 100 евро.

Читайте также"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонкеСам консул свою вину не признает. Сейчас он находится в Молдове. Если местный суд признает его виновным, то чиновнику придется выплатить штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около 2,9-5,8 тыс. долларов). Также ему грозит запрет на право занимать определенные должности – сроком до 5 лет.

Напомним, окружение Порошенко подозревают в отмывании 406 млн долларов под видом продажи UMH. Им предъявлено обвинение по двум статьям – отмывание доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ).