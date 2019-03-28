Окружение Порошенко подозревают в отмывании 406 млн долларов под видом продажи UMH – СМИ

Борис Ложкин в должности главы Администрации президента помогал Сергею Курченко, подчеркнул источник

Представителей ближайшего окружения президента Петра Порошенко, которым Генпрокуратура вручила подозрение, обвиняют в организации схемы по отмыванию 406 млн долларов под видом покупки-продажи активов медиа-группы UMH.

Как рассказал источник УНИАН в правоохранительных органах, им предъявлено обвинение по двум статьям – отмывание доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ).

В сообщении указывается, что беглый олигарх Сергей Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка на организацию данной схемы, а оформлением документов занялся Алексей Филатов.

"При этом все участники переговоров знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность", - отметил источник.

По его словам, в процессе расследования стало известно, что отмывание средств происходило с 2013 по 2017 гг, то есть в том числе и после победы Революции достоинства.

"На протяжении 2013 года окружение Януковича через специально созданную компанию TriLado Enterprise перевело 246 млн долл компании Integrity International Limited, которой принадлежало 80,7% акций UMH. Кроме того, с помощью ТОВ "Ветэк Медиа Инвест" окружение Януковича с государственного "Укрэксимбанка" по поддельным документам получило 160 млн долл под залог активов UMH, 130 млн из которых поступили на счета Ложкина и его партнеров, а остальные 30 млн – на счета компаний Курченко. Последний платеж под видом завершения покупки-продажи UMH был осуществлен в 2017 году", - отметил источник.

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В государственном обвинении сказано, что Ложкин уже в должности главы АП продолжал помогать Курченко. В частности, он помог снять арест на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию. Таким образом, государственный Укрэксимбанк не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании, уточнил источник.

"В ходе следствия выяснилось, что за эту услугу Ложкин получил от Курченко корпоративные права на ТОВ Катапульта, которая, между тем, является собственником компании Наше радио", - сказал собеседник.

Согласно проекту государственного обвинения, помимо легализации средств, участники также планировали использовать подконтрольные СМИ для формирования общественного мнения накануне и во время проведения выборов в 2014 году и продвижений идей Кремля, добавляет издание.

Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.

Отметим, что в 2018 году телеканал Al Jazeera опубликовал материал о том, что Порошенко и Ложкин во время продажи UMH получили десятки миллионов долларов "грязных денег" от олигарха Сергея Курченко, который играл ключевую роль в преступной схеме режима Виктора Януковича.