В Сети показали жесткое видео к пятилетию со дня начала войны на Донбассе

Бойцы ВСУ / УНИАН

В Сети загрузили видео, в котором собраны все карты боевых действий на Донбассе за пять лет - с момента начала Антитеррористической операции.

Авторами ролика стали журналисты портала ТСН. Основой для него стали сводки Информационно-аналитического центра СНБО.На протяжении третьего и четвертого года войны на Донбассе линия фронта серьезно не изменялась - в отличие от первых двух лет. Просмотрев двухминутный ролик с инфографикой можно увидеть, как бойцы ВСУ теряли и отвоевывали территории, а также в какие периоды и как долго на Донбассе наступало относительное затишье.

Напомним, Антитеррористическая операция продлилась четыре года и завершилась в апреле-2018. Ее заменила операция Объединенных сил.