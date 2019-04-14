В Сети показали жесткое видео к пятилетию со дня начала войны на Донбассе

14 апреля 2019, 14:11

Основой для видео стали регулярные сводки Информационно-аналитического центра СНБО.

Бойцы ВСУ
Бойцы ВСУ / УНИАН

В Сети загрузили видео, в котором собраны все карты боевых действий на Донбассе за пять лет - с момента начала Антитеррористической операции.

Авторами ролика стали журналисты портала ТСН. Основой для него стали сводки Информационно-аналитического центра СНБО.На протяжении третьего и четвертого года войны на Донбассе линия фронта серьезно не изменялась - в отличие от первых двух лет. Просмотрев двухминутный ролик с инфографикой можно увидеть, как бойцы ВСУ теряли и отвоевывали территории, а также в какие периоды и как долго на Донбассе наступало относительное затишье.

Напомним, Антитеррористическая операция продлилась четыре года и завершилась в апреле-2018. Ее заменила операция Объединенных сил.

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АТО СНБО война на Донбассе бойцы ВСУ
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