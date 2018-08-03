Украинский генерал назвал важное отличие Операции Объединенных сил от АТО на Донбассе

Одним из важных нововведений после перехода от формата АТО к Операции Объединенных сил на Донбассе является то, что каждый боец ВСУ самостоятельно принимает решение об открытии огня по противнику.

По словам командующего ООС, генерал-лейтенанта Сергея Наева, решение об открытии огня украинские военные принимают в случае, если им угрожает опасность.

"За эти два месяца враг уже убедился в этом. Оккупанты и их приспешники знают, что за каждое преступление они получат адекватный ответ. Украинский солдат не мишень в тире, для оккупантов расплата за пролитую кровь наших воинов будет неизбежной – сейчас и в будущем. Враг должен об этом всегда помнить", — заявил он в интервью "Сегодня".

Напомним, ранее украинские разведчики рассказали, из-за чего паникуют боевики "ДНР".