Новую часть Mortal Kombat 11 запретили для Украины

Новая часть культового файтинга Mortal Kombat 11, выход которой анонсировали на 23 апреля, не будет продаваться в Украине.

Такое решение было принято издателем игры от Nether Realms, компанией Warner Games, в связи с украинским законом о декоммунизации.

Причиной стало то, что костюм одной из героинь файтинга, Скарлетт, содержит советскую символику.

Стоит отметить, что причиной решения стал эксклюзивный для России костюм Скарлет в униформе, напоминающей советскую.

Издатель опубликовал официальный ответ в своем твиттере, в ответ на вопрос одного из игроков:

Мы решили отменить релиз Mortal Kombat 11 на украинском рынке, чтобы быть уверенными, что мы не нарушаем местные законы. Наше решение может быть пересмотрено на основании изменений в законодательстве. Мы приносим извинения за любые неудобства, которое это могло вызвать

Украинская поддержка Sony в разговоре с изданием PlayUA подтвердила, что игра не выйдет в этом регионе.

Благодарим Вас за обращение в Центр информации для клиентов Sony! В ответ на Ваше обращение по поводу исчезновения из PSN игры MK11 сообщаем, что данная игра более не будет издаваться для украинского региона. Такое решение приняла Warner Bros. Чтобы узнать причины и детальную информацию, обращайтесь непосредственно WB.

Все пользователи, купившие игру в украинских магазинах, автоматически получат деньги назад.