The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры

Состоялась ежегодное награждение The Game Awards

Состоялось ежегодное награждение The Game Awards, во время которого были названы лучшие игры за последний год.

В номинации "Лучшая игра года" победу одержал эксклюзив для PlayStation 4 God of War.

Предлагаем Вашему вниманию результаты TGA 2018:

Лучшая экшен игра – Dead Cells

Лучшая ролевая игра – Monster Hunter: World

Лучшая киберспортивная игра – Overwatch

Лучшая студенческая игра – Combat 2018

Лучшее повествование – Red Dead Redemption 2

Лучшая актерская игра – Роджер Кларк, Red Dead Redemption 2

Лучший саундтрек – Red Dead Redemption 2

Лучший дизайн звука – Red Dead Redemption 2

Лучшая VR/AR игра — Astrobot: Rescue Mission

Лучшая мобильная игра — FlorenceЛучший арт-дизайн — Red Dead Redemption 2

Лучшая независимая игра — Celeste

Лучшая стратегия — Into The Breach

Лучший файтинг — Dragon Ball Fighterz

Лучшая семейная игра — Overcooked! 2

Главное игровое высказывание — Celeste

Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 4

Лучшая режиссура — God of War

Лучшее экшен-приключение – God of War

Лучшая развивающаяся игра – Fortnite

Лучший мультиплеер – Fortnite

В то же время, иконой индустрии был назван сооснователь компании 2K Games Грег Томас.

Награду за лучшую актерскую игру получил Роджер Кларк, который исполнил роль Артура Моргана в Red Dead Redemption 2.

При этом лучшие игры года выбирали, учитывая голоса игроков и профессиональной прессы.

Кроме того, в ходе церемонии также был сделан ряд анонсов:

Nintendo представила третью часть Marvel Ultimate Alliance: The Black Order, она выйдет только на Nintendo Switch.

В 2019 году можно ждать улучшенную версию знаменитой игры The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Она также будет доступна на консолях.

Компания Ubisoft порадует Far Cry: New Dawn — спин-офф Far Cry 5 спустя 17 лет после ядерного взрыва. Игра будет доступна с 15 февраля на PS4, Xbox One и РС.

От создателей Fallout Тима Кейна и Леонарда Боярски бала анонсирована The Outer Worlds, которая появится в 2019 году на PS4, Xbox One и РС.

Кроме того, в NetherRealms показали трейлер Mortal Kombat 11, датой выхода названо 23 апреля 2019 года.

Также было объявлено, что RAGE 2 от Avalanche Studios совместно с id Software выйдет 14 мая 2019 года.

Activision анонсировала Crash Team Racing Nitro-Fueled. Игра представляет собой полноценный ремастер гоночной игры с PS1. Соревноваться с друзьями можно будет как в офлайне, так и в онлайне.

Во время церемонии запустили Epic Games Store. По словам авторов, "каждые две недели одна игра будет становиться бесплатной" — всего за 2019 год раздадут 28 игр.

Напомним, ранее Blizzard представил Warcraft 3: Reforged - обновленную версию революционной стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos.