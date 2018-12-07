The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры

7 декабря 2018, 10:16

В номинации "Лучшая игра года" победителем назван God of War.

Состоялась ежегодное награждение The Game Awards

Состоялось ежегодное награждение The Game Awards, во время которого были названы лучшие игры за последний год.

В номинации "Лучшая игра года" победу одержал эксклюзив для PlayStation 4 God of War.

Предлагаем Вашему вниманию результаты TGA 2018:

Лучшая экшен игра – Dead Cells

Лучшая ролевая игра – Monster Hunter: World

Лучшая киберспортивная игра – Overwatch

Лучшая студенческая игра – Combat 2018

Лучшее повествование – Red Dead Redemption 2

Лучшая актерская игра – Роджер Кларк, Red Dead Redemption 2

Лучший саундтрек – Red Dead Redemption 2

Лучший дизайн звука – Red Dead Redemption 2

Лучшая VR/AR игра — Astrobot: Rescue Mission

Лучшая мобильная игра — FlorenceЛучший арт-дизайн — Red Dead Redemption 2

Лучшая независимая игра — Celeste

Лучшая стратегия — Into The Breach

Лучший файтинг — Dragon Ball Fighterz

Лучшая семейная игра — Overcooked! 2

Главное игровое высказывание — Celeste

Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 4

Лучшая режиссура — God of War

Лучшее экшен-приключение – God of War

Лучшая развивающаяся игра – Fortnite

Лучший мультиплеер – Fortnite

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В то же время, иконой индустрии был назван сооснователь компании 2K Games Грег Томас.

Награду за лучшую актерскую игру получил Роджер Кларк, который исполнил роль Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. 

При этом лучшие игры года выбирали, учитывая голоса игроков и профессиональной прессы.

Кроме того, в ходе церемонии также был сделан ряд анонсов:

Nintendo представила третью часть Marvel Ultimate Alliance: The Black Order, она выйдет только на Nintendo Switch.

В 2019 году можно ждать улучшенную версию знаменитой игры The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Она также будет доступна на консолях.

Компания Ubisoft порадует Far Cry: New Dawn — спин-офф Far Cry 5 спустя 17 лет после ядерного взрыва. Игра будет доступна с 15 февраля на PS4, Xbox One и РС.

От создателей Fallout Тима Кейна и Леонарда Боярски бала анонсирована The Outer Worlds, которая появится в 2019 году на PS4, Xbox One и РС.

Кроме того, в NetherRealms показали трейлер Mortal Kombat 11, датой выхода названо 23 апреля 2019 года.

Также было объявлено, что RAGE 2 от Avalanche Studios совместно с id Software выйдет 14 мая 2019 года.

Activision анонсировала Crash Team Racing Nitro-Fueled. Игра представляет собой полноценный ремастер гоночной игры с PS1. Соревноваться с друзьями можно будет как в офлайне, так и в онлайне.

Во время церемонии запустили Epic Games Store. По словам авторов, "каждые две недели одна игра будет становиться бесплатной" — всего за 2019 год раздадут 28 игр.

Напомним, ранее Blizzard представил Warcraft 3: Reforged - обновленную версию революционной стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos.

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The Game Awards TGA 2018 The Game Awards 2018
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