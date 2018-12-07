The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры

В номинации "Лучшая игра года" победителем назван God of War.
Состоялось ежегодное награждение The Game Awards, во время которого были названы лучшие игры за последний год.
В номинации "Лучшая игра года" победу одержал эксклюзив для PlayStation 4 God of War.
Предлагаем Вашему вниманию результаты TGA 2018:
Лучшая экшен игра – Dead Cells
Лучшая ролевая игра – Monster Hunter: World
Лучшая киберспортивная игра – Overwatch
Лучшая студенческая игра – Combat 2018
Лучшее повествование – Red Dead Redemption 2
Лучшая актерская игра – Роджер Кларк, Red Dead Redemption 2
Лучший саундтрек – Red Dead Redemption 2
Лучший дизайн звука – Red Dead Redemption 2
Лучшая VR/AR игра — Astrobot: Rescue Mission
Лучшая мобильная игра — FlorenceЛучший арт-дизайн — Red Dead Redemption 2
Лучшая независимая игра — Celeste
Лучшая стратегия — Into The Breach
Лучший файтинг — Dragon Ball Fighterz
Лучшая семейная игра — Overcooked! 2
Главное игровое высказывание — Celeste
Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 4
Лучшая режиссура — God of War
Лучшее экшен-приключение – God of War
Лучшая развивающаяся игра – Fortnite
Лучший мультиплеер – Fortnite
Читайте такжеThe Game Awards 2018: Ubisoft выложил тизер продолжения Far Cry 5
В то же время, иконой индустрии был назван сооснователь компании 2K Games Грег Томас.
Награду за лучшую актерскую игру получил Роджер Кларк, который исполнил роль Артура Моргана в Red Dead Redemption 2.
При этом лучшие игры года выбирали, учитывая голоса игроков и профессиональной прессы.
Кроме того, в ходе церемонии также был сделан ряд анонсов:
Nintendo представила третью часть Marvel Ultimate Alliance: The Black Order, она выйдет только на Nintendo Switch.
В 2019 году можно ждать улучшенную версию знаменитой игры The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Она также будет доступна на консолях.
Компания Ubisoft порадует Far Cry: New Dawn — спин-офф Far Cry 5 спустя 17 лет после ядерного взрыва. Игра будет доступна с 15 февраля на PS4, Xbox One и РС.
От создателей Fallout Тима Кейна и Леонарда Боярски бала анонсирована The Outer Worlds, которая появится в 2019 году на PS4, Xbox One и РС.
Кроме того, в NetherRealms показали трейлер Mortal Kombat 11, датой выхода названо 23 апреля 2019 года.
Также было объявлено, что RAGE 2 от Avalanche Studios совместно с id Software выйдет 14 мая 2019 года.
Activision анонсировала Crash Team Racing Nitro-Fueled. Игра представляет собой полноценный ремастер гоночной игры с PS1. Соревноваться с друзьями можно будет как в офлайне, так и в онлайне.
Во время церемонии запустили Epic Games Store. По словам авторов, "каждые две недели одна игра будет становиться бесплатной" — всего за 2019 год раздадут 28 игр.
Напомним, ранее Blizzard представил Warcraft 3: Reforged - обновленную версию революционной стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos.