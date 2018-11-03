Blizzard показала Warcraft 3: Reforged

Warcraft 3: Reforged / скриншот из видео

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard представил Warcraft 3: Reforged - обновленную версию революционной стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos, которая вышла в 2002 году.

Как сообщается на официальном сайте компании, в Warcraft 3: Reforged "воссозданы визуальные элементы оригинальной игры с использованием передовых технологий анимации".

"Мы... обновили редактор карт и добавили в игру функционал Blizzard Battle.net, открывающий новую страницу в истории сетевых баталий. Благодаря всему этому Reforged по праву может считаться самой совершенной версией Warcraft III", - сказано в сообщении.

Разработчики также предусмотрели поддержку 4К-разрешения и усовершенствовали искусственный интеллект врагов. Релиз Warcraft 3: Reforged запланирован на 2019 год.

Warcraft III: Reign of Chaos - компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени с элементами RPG (ролевая игра). Разработана Blizzard Entertainment при поддержке Vivendi Universal и выпущена в июле 2002 года. Менее чем за месяц с момента выхода игры поступило более 4,5 млн предварительных заказов и продано более 1 млн копий.