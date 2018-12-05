The Game Awards 2018: какие игры покажут, расписание и где смотреть

5 декабря 2018, 22:22

Начало трансляции - в пятницу, 03.30 по киевскому времени

Ежегодное мероприятие The Game Awards, посвященное награждению лучших игр за последний год и самих видных представителей игровой индустрии, пройдет в 7 декабря, в ночь с четверга на пятницу.

Ивент будут показывать практически во всех социальных сетях и медиа-платформах по всему миру. Сама трансляция начнется в 03.30 по киевскому времени и 04.30 по московскому.

Читайте такжеThe Game Awards 2018: какие игры анонсируютСписок платформ для просмотра на этот раз как никогда широк: помимо привычныхх твитча и YouTube (единственного сервиса, который будет транслировать мероприятие в 4K) наблюдать можно будет во Вконтакте, Twitter, Facebook, Mixer. Также трансляция будет доступна владельцам консолей PlayStation и Xbox. Включение из Microsoft Theater в Лос-Анджелесе будет осуществлять и сервис Steam. Также онлайн будет доступен на больших игровых сайтах вроде IGN и Gamespot, а также на официальном сайте.

Уже объявлены все номинанты на почетную статуэтку TGA.

Следить в прямом эфире за церемонией награждения, демонстрации трейлеров, геймлпейного видео и другого игрового контента, а также анонсами новых IP можно будет на следующих платформах:

Трансляция TGA 2018 на YouTube:

Трансляция TGA 2018 на Facebook.

Трансляция TGA 2018 на Twitch.tv.

Как ранее сообщил продюсер и ведущий мероприятия Джефф Кейли, в этом году The Game Awards станет самым заметным в истории награды. Ожидается, что во время церемонии разработчики представят минимум 10 громких новинок.

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The Game Awards TGA 2018 The Game Awards 2018
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