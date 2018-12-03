The Game Awards 2018: какие игры анонсируют

3 декабря 2018, 15:29

Во время церемонии анонсируют больше 10 совершенно новых игр, что станет абсолютным рекордом для шоу.

Игровая церемония The Game Awards 2018 пройдет в ночь с 6 на 7 декабря 2018 года.

Церемония пройдет в зале Microsoft Theater и обещает стать самой масштабной за всю свою историю.

На TGA 2018 продюсер Джефф Кейли обещает рекордное количество анонсов новых игр. По его словам, помимо раздачи призов победителям номинаций зрителей ждет масса интересного: большинство крупных издателей собираются что-то представить на церемонии.

В 2017-м на TGA представили SoulCalibur VI, Shadows Die Twice, Witchfire, In the Valley of Gods и другие грядущие новинки, а Хидео Кодзима презентовал свежий трейлер Death Stranding. Скорее всего, новая церемония будет гораздо интересней предыдущих – по крайней мере, на это все указывает.

Сам Кейли сообщил, что анонсируют больше 10 совершенно новых игр, что станет абсолютным рекордом для шоу.

Новая часть Splinter Cell

Одной из новинок может быть новая часть легендарного стелс-экшна Splinter Cell от французов Ubisoft.

Продюссер предстоящей церемонии опубликовал тизер-трейлер TGA 2018, в котором внезапно появилось изображение главного героя игры Сэма Фишера, хотя Ubisoft в этом году игры в серии не выпускала и даже не анонсировала. Фанаты предполагают, что появление протагониста в нарезке не было случайным и новая часть боевика будет представлена публике во время церемонии.

Новая часть Mortal Kombat - XI

Очередная часть файтинга, по слухам, находится в разработке уже четыре года – якобы над новой "Смертельной схваткой" NeterRealm начала работать сразу после выхода Mortal Kombat X (год на стадии концепта, три года в полноценном производстве). Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4, в отличие от предыдущих игр NetherRealm Studios.

Среди других слухов:  в игре будет сюжетный режим в духе Mortal Kombat: Shaolin Monks, а также (согласно анонимному тестеру) сильно улучшенные анимации, игроки смогут кастомизировать своего персонажа с помощью множества типов предметов, оружия и прочего. Сам сюжетный "режим приключения" можно будет проходить в кооперативе на двух игроков, в одиночку, по сети или оффлайн. С учетом того, что последняя игра команды Эда Буна Injustice 2 вышла уже более полутора лет назад, предположения о грядущем анонсе выглядят вполне логично.

Новая игра от создателей Fallout

После великолепного, хоть и не собравшего должную кассу Fallout New Vegas дела у "обсидианов" шли не лучшим образом: во время разработки South Park: The Stick of Truth у компании начались серьёзные проблемы с финансами, а Pillars of Eternity и Tyranny не слишком помогли исправить ситуацию.

На TGA 2018 Obsidian Entertainment собирается показать новую ролевую игру. Издавать ее будет не Microsoft, а Private Division. Также на официальном сайте студии были опубликованы два арта, мало что, впрочем, проясняющие. "Это не лучший выбор. Это - выбор космонавта!", - гласит сообщение на одном из промо-артов. Второй плакат на фоне неизвестных баночек и тюбиков утверждает: "Лучше, чем сама природа". Также на офисайте влкючился таймер с обратным отсчетом, который завершится как раз в момент проведения шоу. Игра создается под руководством авторов оригинально Fallout Тима Кейни и Леонарда Боярского.

Новый Metroid Prime 4

Nintendo готовится устроить презентацию Metroid Prime 4. По крайней мере, к такому выводу пришли фанаты после того, как Кайли в своем твиттере опубликвал фотографию с руководителем американского подразделения Nintendo Реджи Физ-Эмеем, сопроводив ее словами "Увидимся в декабре!". При  этом на Физ-Эмее была надета футболка с логотипом Metroid.

Согласно другой теории: на TGA Nintendo может анонсировать трилогию ремастеров Metroid Prime для Nintendo Switch. Без каких-то сюрпризов от японского издателя и платформодержателя вряд ли обойдется: на прошлой церемонии Nintendo анонсировала переиздание Bayonetta 1-2 для Switch и Bayonetta 3, а также показала трейлер дополнения для The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Новый Alien

Все указывает на то, что игроков ждет анонс нового IP по вселенной "Чужих". Джефф Кейли, главный, как водится, источник слухов, недавно в своем твиттере опубликовал изображение с надписю "Worlds will change" ("Миры изменятся"), которая повторяется несколько раз, выполненную в стиле фильмов в жанре научной фантастики 70-80-х годов.

Игроки обратили внимание, что надпись выполнена в ретро-стиле первых "Чужих", а буква "W" в верхнем левом углу напоминает таковую в логотипе Weyland-Yutani Corporation из одноименных фильмов. Которые, напомним, послужили вдохновением для создателей Alien Isolation.

О том, что сформированная в 2017 году студия FoxNext Games работает над AAA-шутером во вселенной "Чужого", стало известно в январе этого года. К слову, 20th Century Fox буквально на днях назад зарегистрировала торговую марку Alien: Blackout, предназначенную для использования в сфере видеоигр. К тому же, к намекам присоединился и Гений, что, по сути, гарантирует появление нового "Чужого" или "Чужих".

Новый трейлер и анонс Death Stranding

Сообщение Sony о том, что в 2019 году издатель не будет присутствовать на E3, породило массу слухов о том, где будут объявлены даты выхода самых ожидаемых IP, прежде всего – Death Stranding от Хидео Кодзимы.

29 ноября пользователи сети заметили, что на сайте канадского Walmart датой релиза Death Stranding указано 30 июня 2019 года.

TGA 2018 для такого анонса подходит лучше других: во-первых, Кейли с Кодзимой давние друзья, во-вторых, для прошлой церемонии японский геймдизайнер уже предоставлял небольшой отрывок из игры, в-третьих, как уже было сказано, Sony не будет объявлять даты выхода на E3 – и, следовательно, почему бы не сделать это на TGA? Как минимум, нового трейлера ожидать стоит точно.

Дата релиза Ghost of Tsushima

Если верить бразильскому сайту Combo Infinito, который якобы получил электронное письмо от сотрудников PlayStation Brazil, на The Game Awards 2018 станут известны примерные сроки выхода не только Death Stranding, но и другого дорогостоящего эксклюзива для Playstation 4 -  Ghost of Tsushima.

Dragon Age 4

Догадка. Глава BioWare Кейси Хадсон обещал рассказать больше о новой игре во вселенной Dragon Age в декабре. Не факт, что это будет именно большая и полноценная четвертая часть Dragon Age (печальный пример Diablo Immortal еще свеж в памяти), не факт, что анонс последует на The Game Awards, но шанс есть.

Borderlands 3

То, что третья часть Borderlands находится в разработке, вряд ли для кого-то секрет, но буквально за неделю до TGA 2018 CEO Gearbox Software серией твитов начал намекать на анонс Borderlands 3.

Рэнди Питчфорд начал писать очень много сообщений с совсем уж прозрачными намеками и цифрой "3" -  в духе "Мой список дел на сегодня содержит 3 вещи. Но у меня также назначено 3 встречи до 3 часов дня. Вселенная пытается что-то мне сказать?"

Новая часть или ремейк Metal Gear

Согласно данным с сайта WIPO Konami в октябре зарегистрировала две торговые марки Metal Gear и Metal Gear Solid в Европе.

Примечательно здесь то, что это произошло незадолго до The Game Awards. Японский издатель, на которого последние три года выпало огромное количество критики, вполне может реабилитироваться за недоделанный "V", изганного Кодзиму, отменненный Silent Hills, MG Online, похороненную Castlevania автоматы "пачинко" и прочий шлейф раздражения, который тянется за столпом японской игроиндустрии.

Во-первых, на TGA 2018 может быть анонсирован римейк MGS 1. Во-вторых – порт MGS 3 с автомата Patinko. В-третьих – самый маловероятный вариант – новая, шестая часть. Здоровый скепис сообщества на эти слухи тоже, в общем-то, обоснован – сложные отношения Кейли и Konami не для кого не секрет.

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