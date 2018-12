"Assassin’s Creed с обезьяной": для The Game Awards 2018 анонсирован показ еще одного эксклюзива

Первый геймплей Ancestors: The Humankind Odyssey - долгострой от создателя франшизы Assassin's Creed и автора Prince of Persia: The Sands of Time Патриса Дезиле - покажут на TGA 2018.

Как сообщает VentureBeat, игра, которую анонсировали еще в апреле 2015 года, наконец будет представлена публике - причем сразу в виде геймплея.

Читайте такжеThe Game Awards 2018: какие игры анонсируютНапомним, во время ранних презентаций тайтла для журналистов, Ancestors из-за похожего геймплея окрестили "Assassin’s Creed с обезьянами".

Действие игры развернется в Африке 10 миллионов лет назад.

В настоящий момент других деталей об игре нет: неизвестны ни платформы, ни стадия разработки, ни ключевые элементы игры за исключением паркура.

Также VentureBeat подтвердил, что новая игра серии Dragon Age будет анонсирована в эту пятницу на Thе Game Awards 2018.

Пока неизвестно, в каком формате состоится презентация - будет это CGI-трейлер, или вместе с анонсом покажут и геймплей и расскажут о новых механиках.

Тем не менее ждать релиза придется достаточно долго — он состоится не раньше 2021 года.

В то же время студия Naughty Dog разочаровала своих поклонников, сообщив, что не будет присутствовать на The Game Awards 2018. Фанаты возлагали надежды на появление разработчиков в связи с отменой фестиваля PlayStation Experience, однако представители студии подтвердили, что этого не будет.

"Мы усердно работаем над The Last of Us: Part II и с нетерпением ждем возможности показать вам больше, когда придет время", - сообщили в Naughty Dog.

Ранее стали известны все номинанты The Game Awards 2018.