Украина обязана захватить часть России после ее развала – генерал

Развал России / Обозреватель

Когда Китай начнет захватывать Сибирь, Украине нужно активно действовать. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко во время чата на Главред.

"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда", - отмечает Романенко.

По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.

"А в России ситуация гораздо сложнее и тяжелее. Но царям не до этого, у них свои интересы и заботы – как обогатиться и войти в историю сильным царем, альфа-самцом", – подчеркивает эксперт.

Ранее доктор исторических наук Георгий Касьянов заявил, что развал Российской Федерации будет катастрофой для Украины.

А российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.