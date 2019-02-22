Развал России будет катастрофой для Украины — историк

22 февраля 2019, 15:06

В РФ после распада некому будет удерживать массу оружия, считает эксперт.

Эксперт полагает, что распад РФ будет для Украины катастрофой
Распад РФ будет для Украины катастрофой, полагает эксперт / "Фокус"

Доктор исторических наук Георгий Касьянов полагает, что развал Российской Федерации будет катастрофой для Украины.

Только совершенно безграмотные люди могут говорить, что после краха РФ украинскому государству будет хорошо, говорится в колонке эксперта на Апострофе.

По словам автора, после развала России в стране некому будет удерживать массу оружия, а у нашего государства с РФ наиболее протяженная граница.

"Давайте спрогнозируем сценарий, согласно которому в России что-то произошло: бунт, восстание, революция, Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) убит или убежал, вся его верхушка смылась. Представим себе, что будет с этой страной", — отметил он.

Касьянов добавил, что государство, у которого второй по величине, а может быть и первый, ядерный потенциал, рассыплется.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам" "Вот когда все это развалится, кто будет это удерживать? Это будет катастрофа, и это будет катастрофа для Украины…", — подчеркнул аналитик.

Историк полагает, что последствия развала России можно понять на примере конфликта на Донбассе. "Уже есть треть Донецкой и Луганской областей, в которых похожий сценарий, где есть масса оружия и так далее — и какие у нас проблемы! А представьте, что будет, если в такой вот огромной стране это произойдет", — полагает автор.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс Россия Украина развал крах Георгий Касьянов
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