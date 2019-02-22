Развал России будет катастрофой для Украины — историк

В РФ после распада некому будет удерживать массу оружия, считает эксперт.
Доктор исторических наук Георгий Касьянов полагает, что развал Российской Федерации будет катастрофой для Украины.
Только совершенно безграмотные люди могут говорить, что после краха РФ украинскому государству будет хорошо, говорится в колонке эксперта на Апострофе.
По словам автора, после развала России в стране некому будет удерживать массу оружия, а у нашего государства с РФ наиболее протяженная граница.
"Давайте спрогнозируем сценарий, согласно которому в России что-то произошло: бунт, восстание, революция, Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) убит или убежал, вся его верхушка смылась. Представим себе, что будет с этой страной", — отметил он.
Касьянов добавил, что государство, у которого второй по величине, а может быть и первый, ядерный потенциал, рассыплется.
Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам" "Вот когда все это развалится, кто будет это удерживать? Это будет катастрофа, и это будет катастрофа для Украины…", — подчеркнул аналитик.
Историк полагает, что последствия развала России можно понять на примере конфликта на Донбассе. "Уже есть треть Донецкой и Луганской областей, в которых похожий сценарий, где есть масса оружия и так далее — и какие у нас проблемы! А представьте, что будет, если в такой вот огромной стране это произойдет", — полагает автор.
Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.