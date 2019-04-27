В захваченной Керчи "исчез" один из самых старых пляжей

В Керчи один из старейших пляжей завален грудами камей.
В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи "исчез" один из самых старых пляжей.
Один из старейших пляжей Керчи, расположенный в микрорайоне Аршинцево возле остановки Институт, завален грудами камей, пишет Крым.Реалии со ссылкой на корреспондента.
По сведениям издания, в Аршинцево пособники оккупантов пока не начали готовить побережье Черного моря к курортному сезону.
"Опорная стена из местного ракушечника, защищавшая береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке…", — отмечается в материале.
Ранее стало известно, что в Крыму в селе Дмитровка Советского района, которое находится возле берега Сиваша, начала засоляться почва. СМИ писали, что у Дмитровки вода в Сиваше стала соленее, деревья гибнут одно за другим.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.