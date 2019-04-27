В захваченной Керчи "исчез" один из самых старых пляжей

В Керчи "исчез" один из старейших пляжей / krymr.org

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи "исчез" один из самых старых пляжей.

Один из старейших пляжей Керчи, расположенный в микрорайоне Аршинцево возле остановки Институт, завален грудами камей, пишет Крым.Реалии со ссылкой на корреспондента.

По сведениям издания, в Аршинцево пособники оккупантов пока не начали готовить побережье Черного моря к курортному сезону.

"Опорная стена из местного ракушечника, защищавшая береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке…", — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что в Крыму в селе Дмитровка Советского района, которое находится возле берега Сиваша, начала засоляться почва. СМИ писали, что у Дмитровки вода в Сиваше стала соленее, деревья гибнут одно за другим.