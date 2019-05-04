"Грозы, град, шквалы": ряду регионов Украины светят погодные неприятности

Ряду областей Украины грозит непогода, предупредили синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 4 мая, в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях нашей страны будут грозы.

В регионах, кроме грозы, местами будет град, предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, также в областях скорость ветра может достигнуть отметки в 20 м/с.

"…4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

В Гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу днем в Киеве будет дождь, температура составит +18…+20 градусов, а ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с.Читайте такжеСиноптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019

Ряду областей Украины грозит непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в нашей стране в мае 2019 года возможны новые заморозки. Потом синоптик Гидрометцентра Владислав Билык говорил, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода".