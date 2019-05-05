Смерть прима-балерины: стало известно о кончине народной артистки Украины

Умерла народная артистка Украины Леонора Эллинская/ @dnepr.opera.ballet.theater

На 76-ом году жизни скончалась народная артистка Украины, прима-балерина Днепропетровского академического театра оперы и балета Леонора Эллинская.

"С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти прима-балерины Днепропетровского академического театра оперы и балета, педагога-репетитора, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Украины Эллинской Леоноры Михайловны", - сказано в сообщении пресс-службы театра.

Отмечается, что Эллинская принадлежала к числу тех, кто начинал славную биографию Днепропетровского балета. На сцене она воплотила образы Одетты-Одиллии в Лебедином озере, Авроры в Спящей красавице, Фригии в Спартаке, Нимфы в Лесной песне, Ширин в Легенде о любви, Геро - Много шума из ничего, Алиман - Материнское поле, Мерседес - Дон Жуан.

Последний спектакль, в котором танцевала прима, - балет Это танго в июне, который состоялся 22 мая 2011 года. На тот момент ей было 67 лет.

Леонора Эллинская выходила на сцену в 67 лет / @dnepr.opera.ballet.theater

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